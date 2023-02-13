В ISW пояснили, навіщо Кремль маніпулює наративом про загрозу безпеці РФ від західної зброї

Кремль продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних танків Україні. Зокрема кремлівські чиновники поширюють наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія формує інформаційний простір під час підготовки до наступальних операцій, щоб перешкодити Україні утримати ініціативу на полі бою або підготуватися до наступу. Також країна-агресор використовує інформаційні кампанії, щоб утримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України.

"Російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних переговорах, яка посилилася в грудні 2022 року, мала на меті, серед іншого, затримати надання західних танків та іншого сучасного обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власних запланованих наступальних дій Росії", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії. Хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.

В ISW вважають, що інформаційна кампанія Кремля має дві цілі:

затримати прибуття західних танків на якомога довший термін, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії;

зірвати вироблення послідовного західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід врешті-решт буде змушений зробити, оскільки він вичерпав свої запаси озброєнь радянських часів і не може виробляти або купувати нові.

Аналітики додають, що інформаційні кампанії підтримуватимуть стратегічні цілі Кремля, спрямовані на розкол між Заходом і Україною, стримування або затримку надання допомоги Заходом, а також на загальний підрив підтримки України.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.