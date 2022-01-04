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Политика
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В Италии по запросу России задержали и отправили под стражу украинского режиссера Лавренчука

Лавренчук, украинский режиссер, арест в Италии
Евгений Лавренчук. Фот: Facebook режиссера

В Неаполе (Италия) 17 декабря по запросу России задержали главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука. Он до сих пор находится под стражей. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Hromadske.

Режиссер получает услуги адвоката, а также помощь от генерального консульства Украины в Неаполе.

РФ подала запрос на экстрадицию Лавренчука, обвинив его в финансовых нарушениях. Пока суд рассматривает заявление российской стороны, украинец находится в СИЗО. Там он сможет пробыть не дольше чем 60 дней.

Консулы и адвокат сотрудничают с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить причины задержания Лавренчука и защитить его права. Украинский консул оценил условия содержания украинского режиссера как приемлемые, а состояние здоровья — удовлетворительным.

"Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", — добавил Николенко.

Сам Лавренчук не может прокомментировать ситуацию, так как у него нет доступа к телефону или соцсетям, сообщила куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий.

В семье режиссера уверены, что "уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор".

Мать Лавренчука надеется, что его не экстрадируют в Россию, сообщает Радио Свобода. Она рассказала, что режиссер не ехал целенаправленно в Италию. Он возвращался из Тель-Авива во Львов через Неаполь. 

Что известно о Лавренчуке?

Он учился в Москве на курсе известного режиссера.  В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула "Юбиляр года" и "Младший режиссер года" на выставке "Сцена России". 

После начала военного конфликта и оккупации Россией украинских территорий в 2014 году Лавренчук вернулся в Украину, назвав действия РФ "преступными". 

С марта 2018 года Лавренчук —  главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, а с сентября того же года — ректор Первой украинской школы театра и кино.

Ранее сообщалось, что в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург задержали гражданина Украины, участника АТО, генерала Георгия Каландадзе, бывшего начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии при президенте Михеиле Саакашвили.

Позже выяснилось, что арест генерала Каландадзе может быть спровоцирован Россией.

Автор:
Вита Молодан