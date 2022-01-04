В Италии по запросу России задержали и отправили под стражу украинского режиссера Лавренчука

В Неаполе (Италия) 17 декабря по запросу России задержали главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука. Он до сих пор находится под стражей. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Hromadske.

Режиссер получает услуги адвоката, а также помощь от генерального консульства Украины в Неаполе.

РФ подала запрос на экстрадицию Лавренчука, обвинив его в финансовых нарушениях. Пока суд рассматривает заявление российской стороны, украинец находится в СИЗО. Там он сможет пробыть не дольше чем 60 дней.

Консулы и адвокат сотрудничают с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить причины задержания Лавренчука и защитить его права. Украинский консул оценил условия содержания украинского режиссера как приемлемые, а состояние здоровья — удовлетворительным.

"Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", — добавил Николенко.

Сам Лавренчук не может прокомментировать ситуацию, так как у него нет доступа к телефону или соцсетям, сообщила куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий.

В семье режиссера уверены, что "уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор".

Мать Лавренчука надеется, что его не экстрадируют в Россию, сообщает Радио Свобода. Она рассказала, что режиссер не ехал целенаправленно в Италию. Он возвращался из Тель-Авива во Львов через Неаполь.

Что известно о Лавренчуке?

Он учился в Москве на курсе известного режиссера. В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула "Юбиляр года" и "Младший режиссер года" на выставке "Сцена России".

После начала военного конфликта и оккупации Россией украинских территорий в 2014 году Лавренчук вернулся в Украину, назвав действия РФ "преступными".

С марта 2018 года Лавренчук — главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, а с сентября того же года — ректор Первой украинской школы театра и кино.

Ранее сообщалось, что в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург задержали гражданина Украины, участника АТО, генерала Георгия Каландадзе, бывшего начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии при президенте Михеиле Саакашвили.

Позже выяснилось, что арест генерала Каландадзе может быть спровоцирован Россией.