В ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії: що завадило

Під час своєї останньої зустрічі в середу, 15 лютого, посли Європейського Союзу не досягли згоди щодо наступного пакету санкцій. Цього разу дипломати не змогли досягнути згоди щодо каучуку, щодо якого Єврокомісія пропонує запровадити санкції.

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Про це повідомило видання Politico з посиланням на проєкт документу, який має в розпорядженні.

Зазначається, що до включення операцій з каучуком в санкційний список скептично відносяться Італія та Німеччина, а Польща — підтримує.

В Єврокомісії зауважують, що промисловість синтетичного каучуку щороку приносить Росії мільярди доларів доходу. Наприклад, у 2021 році країна-агресор експортувала синтетичного каучуку майже на 2 мільярди доларів.

З цієї суми ЄС імпортував синтетичний каучук на суму близько 700 мільйонів доларів. Щодо деяких видів каучуку ЄС запроваджував санкції в попередніх пакетах, але нині ЄС прагне розширити обмеження на додаткові джерела доходу РФ.

Нагадаємо, десятий пакет обмежувальних заходів ЄС щодо РФ оцінюється в 11 млрд євро та міститиме нові заборони у торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до Росії.

Десятий пакет санкцій сфокусований на технологіях, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Раніше Рада ЄС вже продовжила ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com