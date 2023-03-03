В ЄС повідомили, за якої умови будуть готові запровадити санкції проти Китаю

Якщо Китай прийме рішення про передачу зброї Росії, Євросоюз буде розцінювати це як перетин всіх "червоних ліній" та запровадить санкції. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця в Брюсселі.

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Таку заяву офіційно фактично підтримав канцлера Німеччини Олаф Шольц, коли застеріг Пекін від надання такої допомоги РФ, оскільки країна-агресор продовжує вести війну проти України.

"Не постачайте жодної зброї Росії-агресору", - сказав Шольц під час промови в німецькому парламенті.

Водночас чи будуть такі санкції дзеркальні антиросійським, чи будуть спрямовані на інші сфери, наразі невідомо.

Очікується, що під час зустрічі в Білому домі Шольц і президент США Джозеф Байден будуть обговорювати війну, а також Китай.

Напередодні стало відомо, що Білий дім почав обговорювати зі своїми близькими союзниками можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову допомогу Росії для ведення війни проти України.

Вашингтон розглядає варінати оприлюднення розвідданих, які, можуть свідчити про те, що Китай вагається, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні, чи ні. Згодом, після заяв США, ЗМІ з'ясували, що Росія домовляється з китайською компанією про поставки дронів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com