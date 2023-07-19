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В Міноборони назвали терміни отримання Україною винищувачів F-16

винищувачі F-16, літаки, резніков
В Міноборони розповіли, коли Україна отримає F-16. Колаж: Delo.ua

Після численних переговорів та дебатів з партнерами Україна, зрештою, отримає винищувачі F-16, однак рішення про терміни їх передачі буде залежати від готовності інфраструктури, пілотів та інженерів. За найоптимістичнішими прогнозами це може статися в наступному році.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в Україні активно виконуються підготовчі заходи до прийняття винищувачів: оцінюються спроможності аеродромів, де будуть використовуватись літаки, та будується відповідна інфраструктура (укриття, заправні станції тощо). 

"Як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення… Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", - зазначив  Резніков на пресконференції.

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна разом із 11 країнами-партнерами підписала меморандум щодо навчання українських пілотів на американських винищувачах. Наші пілоти та інженери-техніки отримають навчання в декількох країнах одночасно.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 будуть літати в Україні під керуванням українських пілотів до кінця березня 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко