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В Нігерії відбувся військовий переворот: що відомо

військовий переворот в нігерії
Заяву повстанців зачитував полковник Амаду Абдраман. Фото: скрин відео/ Twitter Getty

В Нігерії військові вийшли в прямий ефір місцевого телебачення та оголосили про переворот і усунення президента Мохамеда Базума з посади.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Звертаючись до громадян, група військових, що очолила переворот, заявила про "кінець режиму", посилаючись на "погіршення ситуації з безпекою та погане управління".

Як відбувся військовий переворот в Нігерії

Озброєні війська заблокували президентський палац у місті Ніамей (столиця). Спершу так звані елітні війська намагалися вести переговори з президентом. Але основна армія була проти розмов та відразу перейшла до погроз атакувати президентські сили, якщо вони не підуть у відставку.

Через кілька годин після затримання президента група солдатів з'явилася на національному телебаченні. Їхній спікер, полковник Амаду Абдраман повідомив, що сили оборони та безпеки вирішили "покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою та погане управління".

У зв'язку з переворотом кордони країни закриті, всі установи республіки призупинені, в Нігерії також оголосили комендантську годину. Військові звернулися і до міжнародної спільноти: попросили відмовитися від втручання.

В США та ООН засудили дії військових та заявили, що підтримують Базума як демократичного обраного лідера.

Безпекова ситуація в Нігерії — як живе країна

Загалом від початку століття (як і в минулому) в країні зберігалася нестабільна ситуація. В 2010 році в країні стався військовий переворот, що призвів до людських жертв, у тому числі, серед мирного населення. Тоді в результаті зіткнень між християнами і мусульманами в провінції Плато загинуло більш ніж 500 людей. Проте згодом в країні відбулися демократичні вибори, перемогу на яких отримав президент Джонатан.

Нагадаємо, нещодавно в РФ також намагалися вчинити переворот, водночас "вагнерівці" відмовилися "йти на Москву" після переговорів свого Ватажка Євгена Пригожина з нелегітимним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Тепер бойовики дислокуються на території РБ та проводять навчання поблизу Польщі.

Автор:
Віта Молодан