В Нігерії відбувся військовий переворот: що відомо

В Нігерії військові вийшли в прямий ефір місцевого телебачення та оголосили про переворот і усунення президента Мохамеда Базума з посади.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Звертаючись до громадян, група військових, що очолила переворот, заявила про "кінець режиму", посилаючись на "погіршення ситуації з безпекою та погане управління".

Як відбувся військовий переворот в Нігерії

Озброєні війська заблокували президентський палац у місті Ніамей (столиця). Спершу так звані елітні війська намагалися вести переговори з президентом. Але основна армія була проти розмов та відразу перейшла до погроз атакувати президентські сили, якщо вони не підуть у відставку.

Warning shots were fired by the Presidential Guard to disperse supporters of Niger's ousted President Mohamed Bazoum, as they gathered to protest his detention outside the Chancellory of the Prime Minister of Niger.



pic.twitter.com/nOZ1nz5K9x — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2023

Через кілька годин після затримання президента група солдатів з'явилася на національному телебаченні. Їхній спікер, полковник Амаду Абдраман повідомив, що сили оборони та безпеки вирішили "покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою та погане управління".

У зв'язку з переворотом кордони країни закриті, всі установи республіки призупинені, в Нігерії також оголосили комендантську годину. Військові звернулися і до міжнародної спільноти: попросили відмовитися від втручання.

В США та ООН засудили дії військових та заявили, що підтримують Базума як демократичного обраного лідера.

Безпекова ситуація в Нігерії — як живе країна

Загалом від початку століття (як і в минулому) в країні зберігалася нестабільна ситуація. В 2010 році в країні стався військовий переворот, що призвів до людських жертв, у тому числі, серед мирного населення. Тоді в результаті зіткнень між християнами і мусульманами в провінції Плато загинуло більш ніж 500 людей. Проте згодом в країні відбулися демократичні вибори, перемогу на яких отримав президент Джонатан.

Нагадаємо, нещодавно в РФ також намагалися вчинити переворот, водночас "вагнерівці" відмовилися "йти на Москву" після переговорів свого Ватажка Євгена Пригожина з нелегітимним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Тепер бойовики дислокуються на території РБ та проводять навчання поблизу Польщі.