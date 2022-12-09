В Німеччині розсилають фейкові листи нібито від імені України з пропозицією долучитися до іноземного легіону

Громадяни Німеччини почали отримувати на свої електронні пошти листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі України з пропозицією долучитися до іноземного легіону.

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Про це 9 грудня в Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ці повідомлення є фековими і ніяким чином не стосуються української сторони, однак хто їх розсилає, наразі невідомо.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", — розповів Ніколенко.

Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше низка посольств України в різних країнах отримала закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин. Крім того, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

До цього, 30 листопада, стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.