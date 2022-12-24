В одному з селищ Херсонської області окупанти майже на 10 днів заборонили місцевим покидати дім

В окупованому смт Горностаївка Херсонської області російські військові запровадили цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Про це 24 грудня в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту", — зазначають в Генштабі.

В цей час на фронті противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На інших напрямках ЗС РФ продовжують атакувати населені пункти, використовуючи переважно артилерію.

"На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона", — зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, саме в Херсоні є загиблі та щонайменше 20 поранених. Минулої доби ворог цілий день атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів.

Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.