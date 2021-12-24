В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко — СМИ

В Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на источники, приближенные к Офису генпрокурора.

Ходатайство также предусматривает залог в сумме 1 миллиард гривен. По данным инсайдера, документ подписал исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко.

Delo.ua обратилось за комментарием в ГПУ. Но там заявили, что на данный момент не комментируют информацию по поводу ходатайства об аресте Порошенко.

Ранее Симоненко также подписал подозрение в государственной измене, объявленное Поршенко. Пятого президента обвинили в содействии деятельности террористических организаций, а также в организации поставок украинским госпредприятиям угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

Примечательно, что по этому же делу такую же сумму залога прокуратура просила и для других фигурантов производства — Виктора Медведчука и Сергея Кузяры.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также заметили сходство уголовного производства против Порошенко с преследованием Медведчука.

На сегодняшний день Порошенко находится за границей. В частности, он уехал на конференцию в Варшаву, откуда записал видеообращение, в котором сообщил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января 2022 года.