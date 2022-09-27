В ООН зафіксували випадки вбивства в Україні цивільних за колаборацію з РФ

Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини задокументувало щонайменше шість вбивств цивільних осіб, які сприймаються в якості "зрадників" за їхню ймовірну колаборацію з Росією в районах, окупованих нею або контрольованих її Збройними силами або пов'язаними з нею озброєними групами.

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Про це йдеться в опублікованій 27 вересня 34-й доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 1 лютого по 31 липня 2022 року.

"Хоча особи, які скоїли ці вбивства, залишаються невідомими, УВКПЛ стурбоване, що деякі з цих вбивств могли бути скоєні агентами уряду України або за їхнього потурання", - сказано в ній.

Зазначається, що більшість таких жертв були колишніми чи діючими посадовцями місцевих органів влади, співробітниками правоохоронних органів чи цивільними особами, які, як вважається, добровільно співпрацювали з окупаційною владою, тому їх не можна вважати законними військовими цілями.

"Як такі, ці вбивства можуть дорівнювати позасудовим стратам і воєнним злочинам і повинні відповідно розслідуватися та переслідуватися в судовому порядку", - додають в УВКПЛ.

Нагадаємо, зокрема, що ще 2 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про вбивство мера Кремінної Луганської області Володимира Струка, який раніше був депутатом Верховної Ради, а також головою селища Ювілейне (передмістя Луганська).

При цьому Геращенко схвалив вбивство мера, якого "судячи з усього, розстріляли невідомі патріоти", оскільки той, за його словами, був "зрадником", "відкритим сепаратистом", а "в останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та "ЛНР", збирав депутатів з цього приводу".

Згодом у ЗМІ багаторазово повідомлялося по замахи на колаборантів на окупованій території, головним чином в Херсонській та Запорізькій областях, зокрема й успішні. Зокрема, іншим діючим представником українських владних структур, про вбивство якого повідомлялося, став депутат Верховної Ради Олексій Ковальов, обраний до парламенту від округу №186 як представник пропрезидентської партії "Слуга народу".

В квітні він зізнавався, що поїхав до свого регіону вже після його окупації Росією, а 4 липня був призначений заступником голови окупаційної адміністрації області. 28 серпня нібито був убитий, однак українська влада офіційно його таким не вважає і він офіційно продовжує бути депутатом Ради.

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