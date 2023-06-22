В ОП заявили, що колаборанти й громадяни РФ вже знайшли шляхи відходу з Криму

Удари по Чонгарському мосту спричинили занепокоєння в тимчасово окупованому Криму. Місцеві колаборанти перевезла свої сім'ї з півострова до Росії та їздять до них у вихідні.

Про це заявив заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков, пише "Радіо Свобода".

За його словами, окупаційна влада почала заспокоювати місцеве населення, тому що вибухи викликали "хвилю негативу" передусім у Джанкої.

"Частина родин у Джанкої – це родини військовослужбовців і службовців ФСБ та інших служб, які працюють на пунктах пропуску в Джанкої. Вони також почали обговорювати, що починають хвилюватися за своїх рідних і що місцеперебування на пунктах пропусках є небезпечним. У тому числі й перевізники, які працюють і є місцевими в Джанкої – також рідні почали хвилюватися, що буде надалі з ними", – зазначив він.

Водночас Чистіков наголосив, що українські війська завдають ударів не по інфраструктурі, а по логістичних мережах російської армії, аби обмежити постачання зброї та живої сили.

"Колаборанти й громадяни Росії, які працювали на території окупованого Криму, вже знайшли собі шляхи відходу. Зокрема, відомо, що в п’ятницю після обіду великі черги на Кримському мосту, і в понеділок в першій половині дня також великі черги, але вже з Краснодарського краю до Криму. Оскільки колаборанти та громадяни Росії вивезли свої родини вже на територію Краснодарського краю й Ростовської області і на вихідні їздять до них відпочивати", - розповів він.

Заступник постпреда президента в Криму додав, що російська окупаційна влада зараз не дозволяє посадовцям звільнятися, погрожуючи кримінальними справами або мобілізацією.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow. Наразі рух транспорту мостом зупинено.

Як повідомляють окупанти та гауляйтери, сполучення з Кримом зараз йде резервним маршрутом через Армянськ.

Зауважимо, в Крим з території Херсонщини веде три дороги — дві йдуть в районі Армянська — через Каланчак та Чаплинку, а інша — Чонгар. Дірки в мосту на Чонгарі означають, що тепер рашисти не зможуть їм нормально користуватись та возити туди-сюди військову техніку.