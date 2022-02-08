В парламенте Словакии депутат облил украинский флаг водой и попытался его сорвать (ВИДЕО)

В парламенте Словакии депутаты от пророссийских партий SMER и партии "Наша Словакия" попытались осквернить государственный флаг Украины. Один из них облил украинский символ водой, а другой депутат начал срывать флаг.

Инцидент произошел во время внеочередного заседания парламента 8 февраля. Депутаты собрались, чтобы принять Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Словакией и США.

Депутаты ĽSNS Андрей Медвецкий и Петер Крупа встали со словацким флагом возле трибуны спикера, заблокировав ее. На это отреагировали депутаты САС Яна Битто Циганикова и Мирослав Жяк, которые развернули перед собой украинский флаг.

После этого пророссийский депутат начал агрессивно себя вести и выливать воду на украинский флаг, пытаясь вырвать его. Другой депутат все же вырвал государственный символ Украины. При этом еще и ударил своего коллегу так сильно, что у него слетела маска с лица.

Жяк позже сообщил, что подаст заявление в полицию по факту кражи флага.

Отметим, что в целом между Украиной и Словакией сохраняются дружественные отношения. Многие украинцы уверены, что эта страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Как ранее отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в настоящее время Украина получает большой объем разного вида помощи от партнеров. Но есть страны, которые "помогают в кавычках".

Например, накануне все страны-участницы Кибер-НАТО поддержали вступление Украины в организацию, кроме Венгрии. Власти страны еще не дали официального комментария по этому поводу.