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В Раді пропонують призначати пенсію мешканцям окупованих територій незалежно від дати звернення за нею
Група депутатів Верховної Ради пропонує парламенту встановити, що пенсія за віком та по інвалідності особам, які проживають на окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначатиметься з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи.
Таким чином, згідно з пропозицією, призначення пенсій не залежатиме від строку звернення за нею. Відповідний законопроект №8198 було внесено до Ради 10 листопада.
Таку норму пропонується прописати у перехідних положеннях закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В разі прийняття вона діятиме на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.
Як зазначається також у законопроекті, перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росії, визначається Кабінетом міністрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Авторами документу є 24 нардепи, з яких абсолютна більшість є членами фракції "Слуга народу", двоє представляють групу "За майбутнє", а ще двоє - позафракційні, що балотувалися від "Опозиційного блоку". Серед авторів є й голова профільного парламентского комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Нагадаємо також, що наприкінці липня Рада заборонила на період воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з мешканців районів бойових дій та районів, що були або знаходяться в окупації. Цей закон вступив в силу через місяць.
Джерело фото: ua.depositphotos.com