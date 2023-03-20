В РГК звинувачують СБУ і БЕБ в тиску на газові компанії

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки України продовжують проводити обшуки, в тому числі з вилученням особистих речей співробітників, в офісах групи компаній "Регіональна газова компанія". В РГК вважають, що такі дії вчиняють з метою здійснення тиску на діяльність компанії та газорозподільних компаній, що працюють під її брендом.

Про це йдеться в заяві пресслужби РГК.

"Слідчі заходи здійснюються з метою отримання незаконного доступу до інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень в галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК. Адже компанія змогла привнести в Україну сучасні технології завдяки тісній співпраці з світовими лідерами в галузі газорозподілу", — впевнені в РГК.

Офіційна позиція СБУ говорить про те, що причиною для обшуків стала кримінальна справа відкрита щодо закупівель природного газу для технологічних потреб в період з 2016 – 2022 рр.

В свою чергу в РГК нагадують силовикам, що вони є виробничо-технологічною компанією, яка спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Виробничі потужності та логістична мережа компанії забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

"Ми закликаємо владу до діалогу в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувались в газорозподільній галузі. Ці проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями та професійними командами, які продемонстрували свій рівень знань, вмінь, досвіду та патріотизм, з перших днів війни міцно утримуючи працездатність газорозподільних систем та відновлюючи їх після деокупації українських територій", — звернулися в РГК до представників влади.

В компанії також зауважили, що за рік війни газовики відновили розподіл газу для 555 тисяч українських сімей, завдяки власному виробничому комплексу RGC Production було замінено майже 3000 одиниць газорегулюючого обладнання, прокладено та відремонтовано сотні кілометрів зруйнованих мереж.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи за санкцією Шевченківського райсуду м. Києва провели масові обшуки в 14 газорозподільних компаніях. Як ідеться у повідомленняхправоохоронців, було задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що завдало державі збитків у сумі майже 3,5 мільярда гривень лише в 2021 році.