В СБУ прокоментували підрив російського пропагандиста Прилєпіна

Служба безпеки офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка відбувається з окупантами та їхніми поплічниками", - заявили у спецслужбі.

Водночас там нагадали слова голови СБУ Василя Малюка про "бавовну" у Росії.

"Для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей і насильство, бавовна палахкотіла, палахкотіє і буде палахкотіти! Тому смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", - зазначили у СБУ.

У спецслужбі наголосили, що про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, можна буде говорити вже після перемоги України.

"Яка однозначно скоро настане", - запевнили у СБУ.

У суботу, 6 травня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили про підрив автомобіля пропагандиста Захара Прилєпіна у Нижньому Новгороді. Невдовзі у Росії заявили про нібито затримання причетного до підриву авто, ним виявився нібито уродженець України Олександр Пермяков.

Згодом стало відомо, що Прилєпіна прооперували та ввели у медикаментозний сон.