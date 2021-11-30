В СБУ заявили об агентах влияния России в украинской власти: только в 2021 году разоблачили более 50 человек

С начала 2021 года открыто 45 производств по подготовке к захвату государственной власти — только по материалам департамента кибербезопасности СБУ, заявил руководитель этого подразделения Илья Витюк в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. А всего в органах власти разоблачили более 50 агентов иностранных спецслужб.

"Статья 109 - приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, по которой было открыто производство, это лишь один пример того, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По этой статье с начала года лишь департаментом кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств, уже есть 34 подозрения и также около 30 приговоров суда. То есть это не является чем-то уникальным", — подчеркнул Илья Витюк.

По его словам, СБУ постоянно работает над выявлением российских агентов в украинской власти.

"В частности, за 9 месяцев текущего года задокументированных агентов было более 50. Но с точки зрения оперативной и контрразведывательной, нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы", — сказал он.

Илья Витюк также отметил, что открыто производство по факту подготовки захвата государственной власти Украины, о которой во время пресс-марафона заявил Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства сказал, что к организации госпереворота причастно окружение Рината Ахметов. Но сам бизнесмен назвал ложью заявление о своей причастности. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и единая Украина с Крымом и Донбассом.

В свою очередь президент США Джозеф Байден отметил, что он обеспокоен возможностью госпереворота в Украине. Он заявил, что, по всей вероятности, поговорит с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину и разговоров о возможном государственном перевороте в Украине.

Причем американские журналисты сообщили, что они выяснили, кто планировал государственный переворот в Украине. По мнению сотрудника Buzzfeed News, попытку госпереворота, о которой упомянул президент Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые сейчас находятся в оккупированном Крыму.