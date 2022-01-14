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Политика
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В Сенат США вновь внесли законопроект о жестких санкциях к Путину и России: "Америка должна демонстрировать силу"

капитолий сша
Капитолий, где заседает Конгресс США. Фото: pixabay.com

Сенатор США, член Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект о сдерживании авторитарных военных действий, который предусматривает при вторжении в Украину введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина и остального руководства России. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

Документ предусматривает наложение санкций на самого Путина и на секторы российской экономики, от которых его режим зависит в плане личного обогащения. 

 "Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", — заявил Рубио.

"Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", — добавил он.

В документе предусмотрено, что глава национальной разведки каждые 20 дней должен предоставлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Российская Федерация или ее марионетки территориальную целостность Украины.

После предоставления отчета с фиксацией нарушений президент США обязан принять ряд мер, среди которых: блокировка собственности руководства РФ, запрет операций с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, санкции в отношении "Северного потока-2".

Рубио внес свой документ на следующий день после того, как законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого был сенатор-республиканец Тед Круз, не набрал достаточного количества голосов в сенате США.

Сенаторы-демократы также подготовили законопроект, который включает пакет санкций к персоналиям и учреждениям РФ на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.

Автор:
Сергей Горелов