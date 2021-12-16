В США рассекретили 1500 документов об убийстве Кеннеди

Администрация президента США Джозефа Байдена опубликовала 1500 рассекреченных документов, связанных с убийством в 1963 году 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает Bloomberg.

В архиве есть информация от коротких телеграмм между офисами ЦРУ до записок с рекомендациями платить информаторам ФБР, а также сводки Национального управления архивов и документации о статусе пропавших без вести оригинальных файлов.

При этом около 14 000 документов остаются скрытыми от общественности. Национальный архив и другие агентства рассмотрят их в течение 2022 года, и все сообщения, которые уже можно не прятать, будут опубликованы 15 декабря 2022 года.

"Некоторые файлы, касающиеся смерти Кеннеди, остались закрытыми для защиты от очевидного ущерба военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешнеполитическим отношениям, имеющим такую серьезность, что это перевешивает общественный интерес к раскрытию информации", — говорится в меморандуме Белого дома.

Известно, что Национальный архив хранит коллекцию из более пяти миллионов страниц записей об убийствах, часть записей — об убийстве президента Кеннеди.

Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года. Покушение на 35-го американского президента стало одним из самых громких преступлений в истории США.

В него выстрелили из винтовки во время его рабочего визита в Даллас. В убийстве президента подозревали Ли Харви Освальда. Когда его переводили в окружную тюрьму Далласа, из толпы вышел владелец местного ночного клуба Джек Руби и застрелил Освальда.

Предыдущий раз часть документов об убийстве Кеннеди рассекретили в 2017 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов, имеющих отношение к убийству.

Однако в последний момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заблокировали часть архива для проверки на наличие угрозы для национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что летом этого года в Киеве показали Bentley 1959 выпуска, принадлежавший семье из окружения американского президента Джона Кеннеди, и сотни других ретроавтомобилей.