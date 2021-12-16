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В США рассекретили 1500 документов об убийстве Кеннеди
Администрация президента США Джозефа Байдена опубликовала 1500 рассекреченных документов, связанных с убийством в 1963 году 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает Bloomberg.
В архиве есть информация от коротких телеграмм между офисами ЦРУ до записок с рекомендациями платить информаторам ФБР, а также сводки Национального управления архивов и документации о статусе пропавших без вести оригинальных файлов.
При этом около 14 000 документов остаются скрытыми от общественности. Национальный архив и другие агентства рассмотрят их в течение 2022 года, и все сообщения, которые уже можно не прятать, будут опубликованы 15 декабря 2022 года.
Известно, что Национальный архив хранит коллекцию из более пяти миллионов страниц записей об убийствах, часть записей — об убийстве президента Кеннеди.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года. Покушение на 35-го американского президента стало одним из самых громких преступлений в истории США.
В него выстрелили из винтовки во время его рабочего визита в Даллас. В убийстве президента подозревали Ли Харви Освальда. Когда его переводили в окружную тюрьму Далласа, из толпы вышел владелец местного ночного клуба Джек Руби и застрелил Освальда.
Предыдущий раз часть документов об убийстве Кеннеди рассекретили в 2017 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов, имеющих отношение к убийству.
Однако в последний момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заблокировали часть архива для проверки на наличие угрозы для национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что летом этого года в Киеве показали Bentley 1959 выпуска, принадлежавший семье из окружения американского президента Джона Кеннеди, и сотни других ретроавтомобилей.