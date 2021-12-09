В Швейцарии выбрали нового президента

Парламент Швейцарии 8 декабря избрал действующего министра иностранных дел Игнацио Кассиса новым президентом страны. Об этом сообщает AP .

Он заменит нынешнего президента Ги Пармелена с 1 января 2022 года, при этом Кассис останется министром иностранных дел. Выбор 60-летнего Кассиса был в значительной степени формальностью после того, как год назад его избрали вице-президентом.

Каждый год на пост президента Швейцарии чередуются семь членов исполнительного Федерального совета, и президент является "первым среди равных".

В Швейцарии должность президента символическая, так как он не является главой государства. По сути, страной коллективно руководят все члены Федерального совета. Но президент имеет решающий голос при обсуждении вопросов на уровне правительства.

На выборах Кассис получил 156 из 197 голосов — это сравнительно слабая поддержка. Например, его предшественник Ги Пармелен в прошлом году набрал 188 голосов из 202 бюллетеней.

Дело в том, что Кассиса критикуют, в частности, из-за остановки многолетних переговоров с ЕС по соглашению о сотрудничестве.

В мае швейцарское правительство отказалось от многолетних переговоров о всеобъемлющем пакете двусторонних соглашений с ЕС после того, как обе стороны не смогли достичь соглашения по трансграничному перемещению лиц, ищущих работу, и по другим ключевым вопросам. Швейцария подписала более 100 двусторонних договоров с ЕС.

Кассис имеет медицинское образование и в свое время работал врачом. Он свободно говорит на немецком, французском и итальянском языках, трех основных языках Швейцарии. В 2017 году возглавил МИД Швейцарии, а в 2020 году его избрали вице-президентом.

Напоминаем, в июне этого года Международный институт управленческого развития в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире. Также страна заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования.