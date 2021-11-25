В Украине появится новый спецфонд для финансирования авиа- и железнодорожной инфраструктуры

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает создание специального фонда, который будет финансировать развитие авиационной и железнодорожной инфраструктуры.

Об этом 25 ноября во время форума "Большая стройка: авиация и туризм" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы обсуждаем создание отдельного специального фонда для развития авиа- и железнодорожной инфраструктуры. Мы это планируем сделать уже в бюджете на 2022 год. Это отдельный специальный фонд, который будет работать именно для решения этих задач. Второе — это введение в Украине механизма public serviсe obligation для маршрутов, критически важных для определенных слоев населения", — сообщил министр.

По его словам, с народными депутатами обсуждается инициатива по снижению ставки налога на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок до 7%.

"Для международных авиаперевозок действует нулевая ставка, для внутренних действует 20%-ная ставка. Мы примерно видим, что это будет ставка на уровне 7%. Я думаю, это будет достаточный стимул для авиаперевозчиков совершать перелеты внутри страны дешевле. Мы чувствуем, что это будет на 10–20% дешевле. А это значит, что мы увеличим объемы, а наши внутренние авиаперевозки станут доступнее для граждан", — отметил глава Мининфраструктуры.