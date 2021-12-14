В Украине планируют принудительно забирать земельные участки для строительства дорог

Кабинет министров Украины предлагает разрешить принудительное оплатное изъятие земельных участков у их собственников в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют данные о зарегистрированных законопроектах на сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект №6422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения для общественных нужд или на основании общественной необходимости находящихся в частной собственности земельных участков был зарегистрирован в Верховной Раде 10 декабря.

Инициатором документа выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как говорится в документе, действующий механизм принудительного отчуждения указанных объектов слишком долговременный и, как следствие, недостаточно действенный в условиях необходимости строительства новых автомобильных дорог.

Согласно тексту законопроекта, предлагается, что решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства, будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Как говорится в документе, если с собственником земельного участка в течение одного месяца согласия не достигается, ведомство обращается в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении указанных объектов.

Суд будет принимать решение по соответствующим спорам по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взиматься не будет.

Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный суд, который будет обязан рассмотреть дела в двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы.

Уточняется, что решения Верховного суда будут вступать в законную силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.

"Принятие законопроекта обеспечит ускорение развития сети автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, будет способствовать социально-экономическому развитию страны, повышению конкурентоспособности сети автомобильных дорог для увеличения объема транзитных перевозок и туристических поездок, уровня содержания, удобства и безопасности движения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тысяч км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года сделать 24 тысяч км.