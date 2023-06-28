В Україні дозволила реєстрацію авто з правим кермом: але є нюанс

Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 9238, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим кермом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, за законопроєкт проголосували 279 народних обранців.

Як підкреслив Гончаренко, тепер військовослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, захисники України потребують великої кількості автомобільної техніки, адже машини нерідко виходять з ладу або втрачаються під час бойових дій.

Прийнятий закон передбачає зміни до ч.5 ст.29 Закону "Про дорожній рух" в новій редакції, яка передбачає можливість участі у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, що були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зазначається, що прийняті зміни дозволять придбати пікапи, броньовані авто, позашляховики, мікроавтобуси у Великій Британії та Японії, які мають лівосторонній рух і відповідно праве розташування керма.

Раніше в Україні їхня реєстрація була заборонена законом "Про дорожній рух", а нові зміни дадуть змогу легалізувати і поставити на облік таку техніку.

"Закон сприятиме створенню державою нормативно-правових підстав для доставки з інших країн автомобілів з правим розташуванням керма для потреб Сил оборони України та надання можливості участі таким автомобілям у дорожньому русі під час виконання військовослужбовцями своїх службових обов'язків", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.