В Україні готують пілотні поекти з повоєнного відновлення міст

Уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих внаслідок воєнних дій. Для цього оберуть по одному розбитому місту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів відповідну нараду, на якій було визначено дати старту й перші проекти комплексної відбудови на звільнених територіях. Маштабне відновлення проводитиметься за принципом "build back better".

"Закон, необхідний для початку масштабних проектів відбудови, ухвалений Парламентом і підписаний Президентом. Визначено п’ять населених пунктів, де стартує пілот", — підкреслив Шмигаль.

За його словами, йдеться не лише про відбудову житла, а й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів - взагалі всіх воб’єктів інфраструктури. Має бути комплексна відбудова з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було".

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.