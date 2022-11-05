В Україні створять флот морських дронів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 255-го дня (4 листопада) повномасштабної війни заявив, що в Україні працюють над створенням флоту морських дронів.

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"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні", - розповів президент.

Інших деталей щодо флоту морських дронів Зеленський не повідомив.

Нагадаємо, в України вже є "армія дронів". Проєкт спільно запустили Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів” та фандрейзингова платформа United24 19 жовтня відправили військовим на передову 179 безпілотників.

В рамках проєкту нещодавно ще 20 ударних дронів Warmate відправили українським військовим на передову.

Незабаром в рамках проєкту на фронті з'являться супердрони, які оснащені технологією штучного інтелекту.