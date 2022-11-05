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В Україні створять флот морських дронів, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 255-го дня (4 листопада) повномасштабної війни заявив, що в Україні працюють над створенням флоту морських дронів.
"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні", - розповів президент.
Інших деталей щодо флоту морських дронів Зеленський не повідомив.
Нагадаємо, в України вже є "армія дронів". Проєкт спільно запустили Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів” та фандрейзингова платформа United24 19 жовтня відправили військовим на передову 179 безпілотників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В рамках проєкту нещодавно ще 20 ударних дронів Warmate відправили українським військовим на передову.
Незабаром в рамках проєкту на фронті з'являться супердрони, які оснащені технологією штучного інтелекту.