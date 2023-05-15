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В українській розвідці прокоментували чутки про хворобу Лукашенка
Головне управління розвідки Міноборони знає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має проблеми зі здоров'ям.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Так, є інформація про проблеми із здоров’ям (у Лукашенка – Delo.ua). Але ми деталізувати це не будемо у силу різних причин. І зрештою, те саме здоров’я умовного Путіна є, звичайно, для України і всього світу значно більш цікавим об’єктом для дослідження, ніж розмови про те, яке у білоруського диктатора здоров’я", - зазначив він.
Нагадаємо, 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, але взяв участь не в усіх заходах і терміново повернувся у Білорусь. Під час параду журналісти помітили на руці у диктатора бинт, схожий на пов'язку після катетера. Крім того, Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги у Мінську.Підписуйтесь на наш Telegram канал
14 травня на тлі чуток про хворобу Лукашенко не з'явився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та державного гімну Білорусі.
У Держдумі РФ заявили, що самопроголошений президент Білорусі захворів.