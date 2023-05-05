В Україну надійшли 3 радари, на які збирали литовці - на черзі ще 13

Україна отримала перші три радари, на які литовці збирали кошти в рамках акції "Radarom!”. Про це повідомила організація Blue/Yellow for Ukraine в Facebook.

Загалом, в рамках акції "Radarom!” литовці зібрали 14 млн євро, за які придбали 16 радарів для України. Тож інші пристрої готують до відправки.

"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи”, - розповіли в організації.

Через чутливу ситуацію з ППО в Україні, литовська організація вирішила не надавати більше інформації.

Як нагадали у виданні Delfi, до річниці повномасштабного вторгннння в Україну в Литві запустили акцію, яка діяла з кінця січня до 24 лютого. За цей час вдалося зібради кошти на 12 звичайних стаціонарних радарів і чотири мобільні радари для спеціальних завдань.

Зазначимо, це не вперше жителі Литви збирають кошти на військову допомогу Україні.

В червні 2022 року у Литві задонатили на Bayraktar для України, але виробник вирішив його віддати безкоштовно.

Також у Польщі зібрали 4 млн. злотих на ударний безпілотник Bayraktar для Збройних сил України.