ВАКС відпустив під заставу нардепа Ісаєнка, підозрюваного у спробі заволодіння ділянкою під ЖК в Києві

Вищий антикорупційний суд 13 квітня вирішив відпустити депутата Верховної Ради Дмитра Ісаєнка (група "Відновлення України") під заставу в сумі 2240 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 6,012 мільйона гривень.

На нардепа покладено обов'язки прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за першою вимогою, повідомляти їх про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування щодо обставин справи з колишнім керівником управління справами апарату Ради Едуардом Багдасаряном та іншими підозрюваними, а також свідками.

Також Ісаєнка зобов'язали не виїжджати без дозволу детектива чи прокурора за межі території Києва й Києвської області та здати документи для виїзду за кордон. Термін дії запобіжного заходу - до 10 травня.

В свою чергу, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка просила про визначення заставі в сумі 224 мільйонів гривень, констатувала, що не погоджується з рішенням суду, додавши, що має намір оскаржити його.

Нагадаємо, що місяць тому Національне антикорупційне агентство повідомило Ісаєнку, Багдасаряну та колишнім директору та працівнику держпідприємства "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради" про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві.

Слідство вважає, що на початку 2020 року у депутата виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника апарату Ради.

За даними НАБУ, ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову ділянки, в якому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія.

Підозрювані, за версією слідства, планували згодом знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Однак арешт ділянки у серпні 2021 року їхнім планам завадив.

Зазначимо, що йдеться про ділянку на вулиці Клеманській, 6-8 у Києві. На ній планувалося збудувати ЖК висотністю до 24 поверхів. Замовниками будівництва буо ТОВ "Ніка Лтд", яке входить до групи компаній Perfect Group Ісаєнка та "Держбудкомбінат", що є користувачем ділянки.