Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет о намерении Великобритании дополнительно выделить 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Об этом говорится в его Twitter.

"Чудесные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с [премьер-министром] Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", — написал украинский президент.

Отметим, что сейчас в Великобритании находится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД Украины сообщали, что он со своей коллегой Лиз Трасс проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании с участием представителей отраслевых министерств и ведомств двух стран. Такой диалог является форматом, предусмотренным соглашением, подписанным в октябре 2020 года в Лондоне Зеленским и Джонсоном.

В ведомстве анонсировали, что министры обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений "в политической, торговой, экономической, оборонной сферах и сфере безопасности". Кулеба также собирался поднять вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

Напомним, что в октябре 2020 года в ходе визита Зеленского в Великобританию Украина подписала меморандум о развитии военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов.

За эти деньги в Украине планируется построить две военно-морские базы: одну на Черном море, другую — на Азовском. Их будут создавать с привлечением британских специалистов.

Тогда же в присутствии Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между департаментом гарантирования экспортных кредитов Великобритании Министерством финансов Украины о кредитных гарантиях в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для украинско-британских торговых контрактов.