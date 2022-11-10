Великобританія передасть Україні близько тисячі зенітних ракет класу "земля-повітря"

Уряд Великобританії прийняв рішення передати близько 1000 додаткових ракет "земля-повітря", щоб допомогти захистити українську інфраструктуру.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес під час візиту до місць навчання українських військовослужбовців у Великобританії, передає пресслужба уряду.

Нова партія військової допомоги — відповідь на запити України щодо посилення можливостей протиповітряної оборони.

"Ракети відіграватимуть життєво важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України та захисті її критичної інфраструктури, яка постійно стає мішенню для Росії" — зазначив Воллес.

Обладнання, що отримає Україна, складається з пускових установок і ракет, і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

Раніше повідомлялося про нову зброю Україні від Британії у вересні, тоді, зокрема, ЗСУ отримали ракети для MLRS. Уряд країни запевнив, що буде надалі збільшувати військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.