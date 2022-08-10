Верховна Рада продовжить строк дії воєнного стану в Україні

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні.

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Про це повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні. Відповідний Указ президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів", - зазначив він.

Це буде вже 4-е продовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня.

"Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим", - підкреслив нардеп.

За його словами, також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану.

Зазначимо, петиція до президента України Володимира Зеленського із пропозицією скасувати обмеження на виїзд із країни для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідні 25 тисяч голосів.