Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год: что изменилось ко второму чтению

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла государственный бюджет на 2022 год. За это решение проголосовали 268 народных депутатов. В частности, фракция "Слуга народа" дала 215 голосов, фракция "Батькивщина" — 2 голоса, группа "Партия "За будущее" — 21 голос, "Довира" — 19 голосов. Из фракции "Голос" проголосовал "за" один парламентарий, а также проект поддержали еще десять внефракционных нардепов.

О ключевых изменениях главного финансового документа накануне написал первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он отметил, что по сравнению с первым чтением доходы выросли на 54,7 млрд грн (с 1,26 трлн до 1,32 трлн грн), расходы на 55,7 млрд грн (с 1,44 трлн до 1,5 трлн грн ), а дефицит на 732 млн грн (о 188 млрд до 188,8 млрд грн).

При этом объем планируемых налоговых поступлений вырос на 63,6 млрд грн. Это изменение запланировано за счет налога на доход предприятий (увеличение по сравнению с первым чтением на 21 млрд грн) и ренты (25 млрд грн).

Больше всего ко второму чтению увеличился бюджет Министерства инфраструктуры — на 12,6 млрд грн. Также в списке Министерство экономического развития (добавили 5 млрд грн), Министерство здравоохранения (2,85 млрд грн), Министерство обороны (2,5 млрд грн), Министерство культуры (2,1 млрд грн) и МВД (1 млрд грн). Кроме того, бюджет Верховной Рады увеличится на 83,9 млн грн, Офиса президента — на 12,5 млн грн, СНБО — на 84 млн грн, а СБУ — на 100 млн грн.

Также в бюджете прописали, как будут выглядеть комиссии по распределению субвенций. В составе комиссии для распределения образовательной и спортивной — около 70% представителей бюджетного и профильного комитетов, соцконом — не менее 50% представителей бюджетного комитета», — добавил Железняк.

Кроме этих цифр объем госгарантий Кабинета министров снизили с 50 до 40 млрд грн, а на 30 млрд грн увеличили предельную сумму на выпуск ОВГЗ по государственной программе жилья и тепломодернизации. Отметим, что на своей последней пресс-конференции президент Владимир Зеленский пообещал потратить на эти цели за следующие несколько лет 300 млрд грн.

Напомним, корреспонденты Delo.ua подробно анализировали проект государственного бюджета на 2022 год. Экономические эксперты сходятся во мнении, что смета остается нереалистичной. В частности, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, запланированный на 2022 год рост прожиточного минимума в два раза уступает даже статистическому прожиточному минимуму.

Согласен и исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Он настаивает, что гораздо актуальнее говорить не о характере проедания госбюджета, а, скорее, о его нереалистичности — при написании госсметы авторы не учитывают реальных цифр. К слову, говорили о проблеме нереалистического прожиточного минимума, базового государственного стандарта и сами народные депутаты во время рассмотрения поправок.