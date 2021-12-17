Верховную Раду не распустят, даже если 150 нардепов сдадут мандат, — КСУ

В Конституционном суде объяснили, что даже если 150 народных депутатов решат сложить свои мандаты, в Украине все равно не распустят нынешний созыв Верховной Рады. Об этом сообщила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Сложение 150 народными депутатами мандатов само по себе не может являться основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с последующей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться", — разъяснила Совгиря, ссылаясь на статью 90 Конституции Украины.

В законодательстве предусмотрено, что если депутаты, не формирующие коалицию, сложат свои полномочия, их просто заменят другими депутатами.

Новых нардепов выберут из избирательного списка кандидатов с последующим восстановлением деятельности Верховной Рады.

Совгиря подчеркнула, что досрочно распустить Верховную Раду может президент, и то - только после консультаций с председателем ВРУ, его заместителями и председателями депутатских фракций в парламенте. Это право главы государства, которым он может не воспользоваться, даже если на это есть основания.

Представитель Рады в КСУ заверила, что Верховная Рада Украины IX созыва будет работать до конца своего срока, предусмотренного Конституцией.

Совгиря разъяснила этот момент после того, как народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что нардепы из его партии готовы сдать свои мандаты, чтобы спровоцировать переизбрание Верховной Рады. При этом в ВРУ IX созыва вошли только 43 нардепа от фракции ОПЗЖ.

Коалицию в Верховной Раде сформировала президентская партия "Слуга народа". Поэтому сложение полномочий нардепами из других фракций не может разрушить коалицию, соответственно не приведет к роспуску парламента.

Согласно с последним соцопросом, в случае проведения сейчас выборов Верховной Рады 18% определившихся проголосовали бы за "Слугу народа", 13,7% — за "Европейскую солидарность", по 11,4% — за "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Батькивщину", 7,5% — за не оформившуюся пока партию Разумкова "Разумная политика", 6,2% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 6% — за "Силу и честь", 5,2% — за "Наших".