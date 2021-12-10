Верховный суд Италии подтвердил оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Первая уголовная секция Верховного кассационного суда Италии подтвердила оправдательный приговор бывшему заместителю командира взвода батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли во время боевых действий около Славянска Донецкой области 24 мая 2014 года, сообщает La Stampa.

С таким решением поздравили Маркива, в частности, украинский президент Владимир Зеленский и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Справедливость взяла верх! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, вставшего на защиту территориальной целостности Украины. Поздравляю, Виталий!" — написал глава государства в своем Twitter.

"Я очень рад! Поставлена точка в многолетней провокации против нашего солдата Маркива и против Украины. Кассационный суд Рима подтвердил решение апелляционного суда Милана. Маркив оправдан окончательно и бесповоротно. Претензии к Украине сняты", — подчеркнул экс-глава МВД в Facebook, записав также аналогичный видеокомментарий из Италии.

Напомним, что Маркив был задержан в Болонье в июне 2017 года. Суд итальянской Павии 12 июля 2019 года признал Маркива, имеющего итальянское и украинское гражданство, виновным в гибели Роккелли и приговорил его к 24 годам тюремного заключения, хотя даже сторона обвинения требовала для него лишь 17 лет тюрьмы.

На приговор была подана апелляция, при этом МВД Украины, лично Аваков и ряд других украинских чиновников и политиков активно настаивали на невиновности нацгвардейца, а украинская полиция в конце октября 2019 года даже вывешивала огромный баннер с портретом Маркива на здании, где расположены ее главные управления в Киеве и в Киевской области.

17 января 2020 года Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность рассмотрения апелляции на приговор Маркиву, за что проголосовали 323 депутата.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана отменил приговор, и на следующий день Маркив приехал в Украину, где сразу же был принят Зеленским и Аваковым в Офисе президента.

В новогоднем обращении к украинцам по случаю наступления 2021 года Зеленский рассказывал сидевшим перед ним детям, что счастлив от возвращения в Украину, в частности, "нашего защитника — непокоренного Виталия Маркива".