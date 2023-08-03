Віддали за газові борги. РФ обстрілює Україну ракетами, які раніше належали Києву, – "Схеми"

Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які в 1999 році офіційний Київ передав Москві в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").

Угода між українським і російським урядами була підписана в 1999 році в Ялті. Тоді премʼєр-міністром України був Валерій Пустовойтенко, а Росії – Володимир Путін.

Передбачалося, що Київ передасть Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ на 275 млн грн (саме на такому рівні була визначена вартість переданої техніки й снарядів).

Угода про передачу Росії бомбардувальників і крилатих ракет, яку журналісти розшукали в архіві. Фото: скриншот / "Радіо Свобода" / YouTube

Співставивши номери переданих ракет із з номерами Х-55, які російські окупанти використали проти України під час повномасштабного вторгнення, журналісти виявили в списку більше десяти ракет. Частину цих снарядів збила українська протиповітряна оборона, а частина влучила в житлові будинки.

Зокрема, в списку переданих Москві ракет, розслідувачі знайшли три снаряди, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області.

Номер однієї з ракет, якими РФ атакувала Україну, знайшли в списку переданого озброєння. Фото: скриншот / "Радіо Свобода" / YouTube

Ще одна така Х-55 наприкінці 2022 року влучила у багатоквартирний житловий будинок в українській столиці, через що загинула жінка.

Інша ракета влучила в будинок у Київській області – тоді під час обстрілу постраждала дитина (судячи з відео розслідування, йдеться про місто Українка, де повідомлялося про падіння уламків російської ракети в ніч на 28 квітня 2023).

Ще кілька ракет журналісти ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.

Ракети, які Україна в 1999-му році також передала Росії. Фото: скриншот / "Радіо Свобода" / YouTube

Зазначається, що частина з цих збитих ракет наразі зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

X-55: характеристики ракети

Х-55 – це стратегічна авіаційна крилата ракета, яка була розроблена наприкінці 1970-х – початку 1980-х років у конструкторському бюро Радуга (місто Дубна, Московська область).

Її носіями є бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. Снаряд може здійснювати політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Х-55 призначено для застосування проти стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Ракета Х-55 має наступні характеристики: