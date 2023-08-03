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Віддали за газові борги. РФ обстрілює Україну ракетами, які раніше належали Києву, – "Схеми"
Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які в 1999 році офіційний Київ передав Москві в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").
Угода між українським і російським урядами була підписана в 1999 році в Ялті. Тоді премʼєр-міністром України був Валерій Пустовойтенко, а Росії – Володимир Путін.
Передбачалося, що Київ передасть Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ на 275 млн грн (саме на такому рівні була визначена вартість переданої техніки й снарядів).
Співставивши номери переданих ракет із з номерами Х-55, які російські окупанти використали проти України під час повномасштабного вторгнення, журналісти виявили в списку більше десяти ракет. Частину цих снарядів збила українська протиповітряна оборона, а частина влучила в житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, в списку переданих Москві ракет, розслідувачі знайшли три снаряди, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області.
Ще одна така Х-55 наприкінці 2022 року влучила у багатоквартирний житловий будинок в українській столиці, через що загинула жінка.
Інша ракета влучила в будинок у Київській області – тоді під час обстрілу постраждала дитина (судячи з відео розслідування, йдеться про місто Українка, де повідомлялося про падіння уламків російської ракети в ніч на 28 квітня 2023).
Ще кілька ракет журналісти ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.
Зазначається, що частина з цих збитих ракет наразі зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.
X-55: характеристики ракети
Х-55 – це стратегічна авіаційна крилата ракета, яка була розроблена наприкінці 1970-х – початку 1980-х років у конструкторському бюро Радуга (місто Дубна, Московська область).
Її носіями є бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. Снаряд може здійснювати політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Х-55 призначено для застосування проти стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.
Ракета Х-55 має наступні характеристики:
- довжина – 5,88 м;
- діаметр корпусу – 0,51 м;
- розмах крил – 3,1 м;
- стартова маса – 1195 кг;
- маса бойової частини – 410 кг;
- потужність бойової частини 200−500 Кт;
- дальність польоту – 2500 км;
- швидкість польоту – 720-830 км/год;
- висота пуску – 200-12000 м.