Війна виявилася дорогою та стратегічно шкідливою для Росії, - розвідка Британії

Шість місяців тому країна-агресор РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою скинути уряд та окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це їм не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. Від 2014 року диктатор Путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи", - йдеться в повідомленні.

У розвідці Британії нагадали, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. Але вже у квітні російські лідери зрозуміли, що це їм не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України.

"Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує на велику українську контратаку. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у розвідці Британії, знизився моральний дух у багатьох частинах збройних сил РФ, в армії спостерігаються проблеми. Дипломатична влада РФ зменшилася, а її довгострокові економічні перспективи похмурі.

"Через шість місяців ясно, що війна виявилася дорогою та стратегічно шкідливою для Росії", - констатують у розвідці.

Зазначимо, раніше у розвідці Британії повідомили, що країна-агресор РФ сприйме провал військового захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.