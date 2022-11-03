Військовим планують дозволити йти в оплачувану відпустку під час війни

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток до 10 днів під час воєнного стану.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт закону №8081 "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану" підтримали 330 народних депутатів.

"Він передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - зазначив Железняк.

Зазначимо, згідно з чинним українським законодавством, під час воєнного стану відпустки для військовослужбовців можуть надаватися лише за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Це рішення пов'язне з тим, що в кранїні триває мобілазація. З цієї причини громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років обмежені в праві виїжджати за межі державного кордону.