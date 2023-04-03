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Викрадення Луценка й Вербицького. Суд звільнив від ув'язнення винного в одній зі справ Майдану
Шевченківський районний суд Києва визнав винним Олександра Медвідя у викраденні активіста Євромайдану Юрія Вербицького. Йому призначили 5 років увʼязнення, але у зв’язку з закінченням строків давності справи винного звільнили від покарання. Про це повідомляє "Суспільне".
Суд також постановив стягнути з Медвідя 248 тис. грн на користь іншого потерпілого – Ігоря Луценка.
Своєю чергою сам підсудний заявив, що не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, тому оскаржить його. Апеляцію планує подати й прокурор.
За даними сторони обвинувачення, Медвідь є виконавцем викрадення Юрія Вербицького на початку 2014 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького
21 січня 2014 року активісти Євромайдану Ігор Луценко та Юрій Вербицький зникли. Наступного дня тіло Вербицького з ознаками тортур знайшли у лісі неподалік Києва.
Луценко зазначав, що їх обох невідомі викрали з лікарні, куди він привіз Вербицького з травмою ока, отриманою на Майдані. В лісі чоловіків били та допитували.
У цій справі заарештували Олександра Волкова, якого слідство назвало організатором викрадення, а також Олексія Чеботарьова, якого вважають пов'язаним із імовірним замовником.
У серпні 2020 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних у вбивстві Вербицького та катуванні Луценка.
У квітні наступного року суд визнав Волкова винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Йому призначили 9 років позбавлення волі.
У червні 2022 року ДБР завершило досудове розслідування щодо 8 "тітушок", яких вважають причетними до викрадень та вбивств активістів Євромайдану. Серед них – імовірні організатори й керівники викрадення Вербицького та Луценка.