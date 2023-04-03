Викрадення Луценка й Вербицького. Суд звільнив від ув'язнення винного в одній зі справ Майдану

Шевченківський районний суд Києва визнав винним Олександра Медвідя у викраденні активіста Євромайдану Юрія Вербицького. Йому призначили 5 років увʼязнення, але у зв’язку з закінченням строків давності справи винного звільнили від покарання. Про це повідомляє "Суспільне".

Суд також постановив стягнути з Медвідя 248 тис. грн на користь іншого потерпілого – Ігоря Луценка.

Своєю чергою сам підсудний заявив, що не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, тому оскаржить його. Апеляцію планує подати й прокурор.

За даними сторони обвинувачення, Медвідь є виконавцем викрадення Юрія Вербицького на початку 2014 року.

Викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького

21 січня 2014 року активісти Євромайдану Ігор Луценко та Юрій Вербицький зникли. Наступного дня тіло Вербицького з ознаками тортур знайшли у лісі неподалік Києва.

Луценко зазначав, що їх обох невідомі викрали з лікарні, куди він привіз Вербицького з травмою ока, отриманою на Майдані. В лісі чоловіків били та допитували.

У цій справі заарештували Олександра Волкова, якого слідство назвало організатором викрадення, а також Олексія Чеботарьова, якого вважають пов'язаним із імовірним замовником.

У серпні 2020 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних у вбивстві Вербицького та катуванні Луценка.

У квітні наступного року суд визнав Волкова винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Йому призначили 9 років позбавлення волі.

У червні 2022 року ДБР завершило досудове розслідування щодо 8 "тітушок", яких вважають причетними до викрадень та вбивств активістів Євромайдану. Серед них – імовірні організатори й керівники викрадення Вербицького та Луценка.