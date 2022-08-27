Вирішальним періодом війни в Україні стане осінь, - ГУР МО

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що вирішальним періодом у війні з країною-агресором РФ стане осінь, а саме вересень-жовтень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вирішальний період - це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови - це вересень - жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться", - прогнозує Скібіцький.

За його словами, бої можуть бути не такі активні, однак зимовий період теж буде складний, а ворогт триматиме в напрузі Збройні сили України Крім того, Росія буде використовувати енергетичний шантаж, щоб дестабілізувати ситуацію.

"А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону", - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що моральний дух російських військ змінюється - це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на українську територію.

"Ми на сьогодні бачимо, що укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%", - зауважив Скібіцький.

Він пояснив, що це нижче будь-яких необхідних показників, а ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%.

"І якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії - це повна окупація України - їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - підсумував Скібіцький.

Зазначимо, раніше начальник ГУР МО, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що у війні з РФ розпочався переломний момент, а росіяни починають розуміти, що війна стосується безпосередньо і їх, а не триває десь у світі.