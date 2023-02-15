Вищий антикорупційний суд отримав нову очільницю

Головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте 14 лютого на загальних зборах суддів.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич.

Із 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.

Також 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Зазначимо, Віра Михайленко є суддею ВАКС із 2019 року.

Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року.