Виявлення СБУ підприємств, які працюють на РФ, завдає проблем російській оборонці, - експерт

Після виявлення Службою безпеки ряду підприємств, які працювали на російську оборонку, в РФ почалися реальні проблеми у ВПК. Про це пише експерт Олександр Черненко.

"Діяльність СБУ реально б’є по оборонним підприємствам ворога. Наприклад, недавно в РФ вперше заявили про кризу з двигунами для вертольотів, які раніше зрадник, колишній директор "Мотор-Січі" Богуслаєв таємно переправляв до Росії. Глава Мінпрому РФ Мантуров визнав, що це "найбільш вузьке місце", а нехватка двигунів складає більше 500 штук", - повідомляє Черненко.

Політолог зазначає, що припинена СБУ поставка комплектуючих для російського ВПК – це, також, врятовані життя солдатів та мирних жителів.

"На днях СБУ викрила підприємство на Волині, яке поставляло рідкісні деталі російському флоту. Пару тижнів тому знешкодили підприємство у Полтаві, яке допомагало робити ракети, які потім падали на їх же місто. В цьому випадку не важливо мова йде про деталі для ракет, підводних човнів чи мотори для російських вертольотів. Будь-яка робота на армію РФ – державна зрада", - зазначає експерт.

На думку політолога, для України є великий геополітичний ризик через діяльність подібних підприємств.

"Якщо раніше такі підприємства працювали напряму з РФ, то після лютого 22-го вони використовують для маскування фірми-прокладки із закордонною пропискою. Здійснюючи тиск на інші країни, щоб вони припинили співпрацю з ВПК РФ, Україні вкрай важливо, щоб жодна українська фірма не займалась подібними поставками", - підкреслює Черненко.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для російського оборонного комплексу.