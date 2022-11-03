В.о. голови СБУ та посли країн G7 обговорили в Києві безпекові виклики після вторгнення РФ (ФОТО)

В.о. голови Служби безпеки Василь Малюк та посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили в Києві безпекові виклики, які постали перед Україною після повномасштабного вторгнення РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

На зустрічі, яка відбулася у Києві, G7 представляли Надзвичайні та Повноважні посли Анка Фельдґузен (Німеччина), Мелінда Сіммонс (Велика Британія), Етьєн де Понсен (Франція), П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Кунінорі Мацуда (Японія), а також повірені у справах послів Ешлі Малруні (Канада) та Крістофер В.Сміт (США).

"Ми прагнемо створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. Реформа має знайти той баланс, коли наш функціонал буде відповідати загрозам. Щоб з одного боку допомогти Службі модернізуватися, а з іншого – враховувати реалії війни та сусідство з країною-терористом", - зазначив на зустрічі в.о. голови СБУ.

Він повідомив послам, що наразі повністю переформатовані контррозвідка та військова контррозвідка, щоб максимально ефективно виконувати бойові завдання на лінії фронту. Також в.о. очільника СБУ розповів про зміни у підходах до роботи та самоочищення Служби від "кротів" і зрадників, які працювали на спецслужби РФ.

"Наші країни продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською збройною агресією. Також ми відкриті до подальших дискусій в питанні підтримки впровадження реформ в Україні, у тому числі пов’язаних із законодавчими ініціативами щодо посилення спроможностей СБУ", – наголосила на зустрічі посол Німеччини.

Крім того, він подякував послам за допомогу, яку надають Україні їхні держави. "Це не просто підтримка України. Це внесок у безпечне і стабільне майбутнє Європи та світу. Вдячний, що позиція міжнародної спільноти консолідована – РФ повинна відповісти за всі вбивства, руйнування і тероризм", – наголосив Василь Малюк.

Нагадаємо, Малюк очолив СБУ у липні, після відставки Івана Баканова.