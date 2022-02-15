"Войсксервис-волонтер" срывает закупку питания для военных ВСУ: ситуация критическая, - волонтёр

Украинские военнослужащие могут остаться без питания из-за обжалования условий проведения закупок со стороны компании, аффилированной с монополистом ООО "Войсксервис-волонтер". Об этом заявила волонтер и эксперт реформы питания Минобороны Украины Диана Петреня.

Речь идет о компании ООО "Украинская компания "Торг-Инвест", которая является подрядчиком "Военсервис-волонтера", и ранее никогда не выигрывала государственных закупок самостоятельно. Но с начала года, очевидно, в интересах "Волонтера", "Украинская компания "Торг-Инвест" подала 24 жалобы в АМКУ. Кроме того, "УК "Торг-инвест" уже дважды с начала года обжаловал условия тендерных закупок МОУ в Окружном админсуде г. Киева.

По словам Петрени, таким образом компания намеренно срывает закупку питания для военных ВСУ.

"Они разыгрывают план сорвать торги. Вчера (14 февраля, - ред.) прошли аукционы. Есть победители. Но если сейчас МО проиграет апелляцию (на решение ОАКС в пользу "Торг-инвест" - Delo.ua) – им придется отменить результаты этих торгов. И все начинать заново.

А если они будут начинать заново - у них не остается времени на то, чтоб нормально поторговаться, даже по сокращенной процедуре. Ведь нужно успеть до 10 – 11 марта. Поэтому, по моему мнению, все это делается исключительно для того, чтобы сорвать торги. Сделать так, как они ("Войсксервис-волонтер", - Delo.ua) сделали в 2020 году. Напомню, что тогда по обращению МО через КМУ в Закон о Бюджете были внесены изменения, и "Войсксервис-волонтер" получил право кормить армию до конца года", - заявила она.

Действия компаний, аффилированных с "Войсксервис-волонтер", можно расценивать как целенаправленное уничтожение боеспособности армии, считает Петреня.

"Учитывая то, что происходит сейчас, учитывая то, что у нас есть высокая вероятность полномасштабного вторжения – это даже не свинство, это целенаправленное уничтожение боеспособности армии", - добавила она.

Также Петреня прокомментировала возможную победу МО в суде апелляционной инстанции, не исключив дальнейших неправомерных действий компаний, аффилированных с "Войсксервис-волонтер".

"После того, как будет выиграна апелляция, совершенно никто не мешает той самой компании подать в суд, но уже на решение АМКУ, который ранее отказался рассматривать жалобы компании из-за отсутствия времени.

Вероятный сценарий в таком случае – это, опять-таки, затягивание сроков торгов для пролонгации существующих договоров", - резюмировала она.

Напомним, как писал "Цензор.нет", "Войсксервис-Волонтер" в 2021 году при содействии экс-замминистра обороны Игоря Халимона, получил от МОУ господрядов на 1,2 млрд грн, монополизировав таким образом питание ВСУ на все 100%. Впоследствии против Халимона и "Войсксервис-Волонтера" ГБР открыло уголовное производство и объявило бывшему чиновнику сообщение о подозрении.

Депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская обвиняла "Войсксервис-Волонтер" в том, что компания поставляла в воинские части ВСУ продукты питания низкого качества: перемороженные овощи, гнилые фрукты, наколотая водой курятина и т.д. МОУ, после смены министра, инициировало против поставщика ряд судебных исков за нарушение условий договоров и поставки не пригодной к употреблению пищи.

В декабре 2021 года МОУ вынуждено пролонгировало отдельные пищевые контракты с "Войсксервис-Волонтером" до марта текущего года. Такое решение было принято, поскольку Минобороны не успело объявить и провести новые тендеры на питание ВСУ в конце прошлого года.