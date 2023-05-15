Войцехівського добре знають на Черкащині, його рівень легітимності вищий, ніж у голови ОВА, — політолог

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець забуває, що важливе значення зараз мають не його особисті амбіції, а боротьба України за існування. Про це написав політолог Валентин Гладких, коментуючи конфлікт між Табурцем і депутатом-мажоритарником Віталієм Войцехівським.

На його думку, Табурець має гіпертрофоване відчуття власної значущості. Тож замість того, аби вирішувати проблеми області, він атакує тих, хто справедливо на них вказує. Зокрема, замість того, щоб адекватно реагувати на факти зловживань у центрах комплектації, обіг "лівих" спирту, тютюну та деревини, на рейдерство, місцева влада з’ясовує стосунки з Войцехівським – депутатом-мажоритарником, обраним в області.

Валентин Гладких нагадав: до того як обратися до парламенту, Войцехівський тричі був мером Золотоноші, тож його добре знають на Черкащині. Табурець натомість був призначений Президентом і може бути звільнений у будь-який момент, якщо не продемонструє очікуваних результатів і здатності вирішувати наявні проблеми.

"Рівень легітимності того, кого обирають виборці, завжди вищий за рівень легітимності того, кого призначають. Тож варто усвідомлювати, що попри приналежність до однієї, пропрезидентської, команди, Войцехівський і Табурець мають різні рівні легітимності та природу повноважень", — написав експерт.

Він також додав, що політичні конфлікти наразі є недоречними. Тим більше між представниками одного політичного табору. "Граючи в одній команді, не варто забивати голи у власні ворота, тим більше, коли суперник не просто якийсь політичний опонент з іншого табору, а небезпечний ворог, який неприховано заявляє про свій намір знищити Україну, а отже, значення має лише необхідність зберегти державу, а не особисті амбіції чи жага нажитися, рибалячи в каламутній воді", — вважає Гладких.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року Войцехівський із трибуни Верховної Ради закликав відправити у відставку керівника Черкаської ОВА Табурця. Зокрема, через підозри щодо його причетності до спроби рейдерського захоплення Красногірського олійного заводу, що є одним із бюджетоутворюючих у Золотоніському районі, та інші зловживання.