Возраст не помеха: Джозеф Байден планирует баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение все чаще уверяют сторонников в намерении американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, на момент голосования Байдену будет 81 год. Усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме еще на один срок. Это связано, в частности, со снижением его рейтинга.

Друг президента и бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил, что Байден рассказывал ему о своих планах. “Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад”, — заявил Додд.

Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, в свою очередь, отметил, что Байден не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально.

При этом некоторые официальные лица Демократической партии рассказали, что скептически относятся к таким заявлениям президента и его помощников.

Напомним, 3 ноября 2020 года Джозеф Байден был избран 46 президентом США. По итогам голосования Байден получил 306 голосов выборных представителей и 51,3% голосов избирателей.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл получили в 2020 году доход в размере 607,3 тысячи долларов, заплатив подоходный налог в сумме 157,4 тысячи долларов, или 25,9%.

Напомним при этом, что самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на 195 млрд долларов.