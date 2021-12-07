ВСУ получили сотни единиц вооружения и военной техники, — Зеленский (ФОТО)

В рамках торжественных мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в разных регионах страны ВСУ получили несколько сотен единиц вооружения и военной техники. Об этом 6 ноября сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня здесь и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат", десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М.1", – сказал Зеленский.

В Киеве военные получили сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hummer, которые поступили в Украину в рамках материально-технической помощи США. Еще 15 сертификатов на такие автомобили передали во Львове.

ВСУ получили новое вооружение. Фото: пресс-служба президента

В Житомирской области военные получили сертификаты на модернизированный самолет Су-27, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

В Краматорске передачу военной техники провел командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он выдал военным сертификаты на 34 отечественных бронированных автомобиля "Козак-2М1". В Одессе военные получили сертификат на катера "Айленд".

Армейцам были переданы сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1". Фото: пресс-служба президента

Передача военной техники проходила одновременно в разных городах страны, после завершения этой части мероприятия военнослужащим ВСУ вручили государственные награды.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим ВСУ. Фото: пресс-служба президента

Некоторым военным присвоили высшие воинские звания и почетные наименования, а также вручили боевые знамена военным частям ВСУ.

Украина продолжает закупать военную технику для Вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Турция собирается поставить в Украину еще не менее 20 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar-TB2.

Минобороны уже проводило испытания турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В Вооруженных силах Украины отметили, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.