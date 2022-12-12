Вже 33 випадки погроз: до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок

Посольство України в Греції отримало закривавлений пакунок. Це вже 33-й випадок погроз дипломатичним установам останніми тижнями.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen", - зазначив він.

За його словами, грецька поліція розпочала слідчі дії. Також МЗС очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

"Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", - додав він.

Нагадаємо, раніше низка посольств України в різних країнах отримала закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин. Крім того, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

До цього, 30 листопада, стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.