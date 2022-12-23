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"Хороший початок": США обговорили з лідерами G7 українську "мирну пропозицію"
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив "мирну пропозицію", запропоновану українською стороною, зі своїми колегами з "Великої сімки". Він вважає пропозицію "хорошим початком".
Про це повідомляє CNN.
"Я можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що висунув Президент України Володимир Зеленський. Це одна з речей, про які ми говорили. Там є речі, які кожен може зробити, таким чи іншим чином", — сказав Блінкен.
При цьому він не уточнив, скільки часу знадобиться США та Україні для спільної оцінки плану. Водночас є деякі чіткі позиції, які н можуть бути двозначними. Зокрема, як зазначив Блінкен, Україна повідомила США, що зараз Київ зосереджений на поверненні східних і південних територій країни, які були окуповані з лютого.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, стає зрозуміло, що ми маємо однакові цілі, однакові цілі: вільна і незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє що принципи статуту ООН дотримуються, в тому числі щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності", – підсумував держсекретар США.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський на саміті G20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.
Водночас президент підкреслює, що що Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.