Хотіли догодити Путіну: британськи аналітики назвали причину російського провалу в Україні

Після повномасштабного вторгнення російські спецслужби домоглися набагато більших успіхів, ніж армія. Однак у їх роботі є недоліки, які сприяли провалу планів вторгнення в Україну. Один із таких недоліків - бажання всіляко догодити президенту Росії.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на звіт експертів Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute).

У доповіді "Попередні уроки неконвенційних операцій Росії під час російсько-української війни, лютий 2022 - лютий 2023 рр." говориться, що ФСБ та іншим спецслужбам вдалося швидко налагодити роботу на зайнятих армією РФ територіях та досягти успіхів в організації окупаційних режимів. Однак при цьому структури російських спецслужб мали низку недоліків, які не дозволили російській армії реалізувати плани.

На фундаментальному рівні російським спецслужбам бракує тверезої оцінки власних зусиль або чесності, щоб точно про них прозвітувати, сказано в доповіді. Це створює "культуру звітності", в якій офіцерам вигідно демонструвати зайвий оптимізм. Також ще одне слабке місце - шаблонність.

Спецслужби заохочують розробляти операції відповідно до їхнього розуміння намірів президента Володимира Путіна, і від того, яка з них більше відповідатиме його побажанням, залежить розподіл ресурсів.

Дослідники зазначаюсь, що як основний механізм операції російські військові покладалися на внутрішню дестабілізацію і дезорганізацію України. У цих умовах Москва не очікувала на серйозний опір й розраховувала повторити успіх кримської операції 2014 року.

Автори також відзначають важливість Російської православної церкви як апарату підтримки, й навіть після вторгнення українська влада не одразу змогла обмежити її роботу.

Зазначається, що російські агенти також мали спровокувати повномасштабні протести. Цей план включав в тому числі спроби змусити керівництво України відмовитися від курсу на приєднання до НАТО, й це повинно було спровокувати масові протести, але цього не сталося.

Також співробітники російської розвідки рекомендували відкласти вторгнення до літа 2022 року, однак у Москві вирішили діяти, тому що в Кремлі вважали, що розбираються в українській політиці. Росія розраховувала окупувати Україну шляхом паралізації центрального державного апарату в поєднанні з капітуляцією окремих ізольованих українських підрозділів, але це була, за словами авторів, "помилкова проекція своїй культури керування "зверху вниз".

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, російська влада готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців, але їй навряд чи вдасться залучити до армії таку кількість людей добровільно.