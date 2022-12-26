Хвиля звернень місцевих рад до президента щодо вето на 5655 набирає обертів, - ЗМІ

Міські ради протягом останніх тижнів приймали рішення про звернення до президента щодо накладання вето на містобудівний закон 5655. Про це повідомляє видання “Факти” посилаючись на Асоціацію міст України.

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Видання зазначає, що відповідні рішення вже ухвалили Гайворонська міська територіальна громада, Стрийська міська рада (Львівської області), Луцька міська рада, Івано-Франківська міська рада, Львівська міська рада, Вінницька міська рада, Чернівецька міська рада, Білопільська міська рада (Сумської області), Лубенська районна рада (Полтавської області).

Нагадаємо, Асоціація міст України звернулась до президента України щодо вето на 5655. Петиція до президента щодо накладення вето вже набрала 42090 голосів.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також виступив проти закону, яким запроваджуються зміни до містобудівного законодавства, і вважає, що президент України має накласти на нього вето.

Він висловив переконання, що цей закон «пролобійований великими забудовниками» і на тому, хто кричить «тримай злодія», підгоряє шапка.

«Я міським головою працюю останні шість років. Фактично всі проблемні питання, за якими до мене приходили люди, виривали ручки у мене в приймальні, які страйкували та кричали, що ми тут у вас житимемо, — ми їм просто показували: „Хлопці, дивіться. Усі документи на початок робіт виписані у Києві. Документи про прийняття в експлуатацію деяких об'єктів прийняті в Києві“. Були у нас і супермаркети відомої мережі, та інші об'єкти, збудовані не за правилами, не в тему та з порушенням усіх житлових та будівельних норм. І паркани, які з'являлися в центрі міста невідомо яким чином. Ми нічого про це не знаємо, і тут раз — виростає паркан. Я говорю: „Що це за паркан?“. А мені відповідають: „Ми не знаємо. Ніхто не отримував жодних дозволів“. Виявляється, що у Києві все отримали, прийшли та почали. А зараз це питання просто фактично перенесене до Києва, і ми будемо німими свідками хаотичної забудови. Тому ми запропонували президенту (ми — це Асоціація міст України) ветувати цей закон як такий, що порушує правила та права місцевого самоврядування. По-друге, сьогодні, хоч би що ми там собі робили, буде механізм, будуть якісь приватні ДАБКи, які щось там робитимуть. Ми ж маємо інформацію про приватний технагляд, про різні організації, які сьогодні створюються, але жодного контролю кримінального немає, і тому може бути біда. Тому ми проти цього закону», — розповів мер Миколаєва.

Нагадаємо, посли G7 поставили Президента Володимира Зеленського перед вибором: ветувати закон 5655, який урізає повноваження громад, або стати на бік авторів закону, яким проштовхується велика корупційна схема.