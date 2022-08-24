За 6 місяців ЗСУ знищили російської військової техніки на $16,6 млрд

З 24 лютого по 24 серпня 2022 року Збройні сили України ліквідували 12 142 одиниці техніки ЗС РФ на $16,56 млрд. Ця сума не враховує вартість ракет. Про це повідомляє Forbes.

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Найдорожчою втратою російських сил став ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. ЗСУ ліквідували флагман Чорноморського флоту РФ 13 квітня ракетою "Нептун".

На острові Зміїний, який ЗСУ звільнили у червні, та у навколишніх водах Україна знищила техніку та судна окупантів на $165 млн. Зокрема, ліквідували вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн.

Друге місце після "Москви" займає десантний літак Іл-76 за $86 млн. Його сили ППО збили в перші дні повномасштабного вторгнення над Васильковом Київської області.

Третю сходинку у рейтингу найдорожчої ліквідованої техніки РФ займає корабель "Саратов" за $75 млн. ЗСУ знищили корабель, коли судно перебувало у порту Бердянська разом з технікою загарбників на борту.

За оцінками Forbes, рейтинг найдорожчої військової техніки, ліквідованої ЗСУ, виглядає таким чином:

ракетний крейсер "Москва" – $750 млн;

літак Іл-76 – $86 млн;

десантний корабель "Саратов" – $75 млн;

літак Су-30СМ – $50 млн;

літак Су-34 – $40 млн;

літак Су-35 – $32 млн;

літак Іл-22ПП – $30 млн;

ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;

судно "Василь Бех" – $21 млн;

ОТРК "Іскандер" – $21 млн.

На аеродромі "Саки"‎ поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму Росія могла втратити військових літаків на загальну суму приблизно $380 млн.

За оцінкою CNN, на аеродромі "Саки"‎ в результаті вибухів щонайменше сім військових літаків РФ було знищено, що може бути найбільшою втратою російської військової авіації за один день з часів Другої світової війни.

Тоді перед вибухами на аеродромі розміщувалася авіатехніка Росії вартістю $650 млн – $850 млн. За попередніми даними, було знищено вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20.

Загалом Росія втратила 234 літаки на $5,3 млрд – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.